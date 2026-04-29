«Я никогда не покидала Россию»: Манижа разоблачила саму себя — в декрете, а не в эмиграции

Представительница России на «Евровидении-2021» певица Манижа выложила видео в личный блог в соцсетях в котором разоблачила ряд ложных утверждений о своей персоне. Артистка заверила, что о ней распространяют фейки.

Манижа опровергла фейки об эмиграции и помощи ВСУ. Видео

«Сегодня я хочу коснуться той лжи и мифов, которые витают вокруг моего имени. И мне уже тяжело это терпеть. Я никогда не покидала Россию. Я жила и живу в Москву», — заявила она.

Исполнительница подтвердила, что время от времени выезжает за пределы страны, так как, по её сведениям, россияне по-прежнему обладают правом на путешествия. Она также сообщила, что периодически совершает рабочие поездки на съёмочные площадки и выступления, а в одном случае срочно улетела к родной сестре, которая серьёзно пострадала в аварии на дороге.

Певица также объяснила свои редкие появления на людях и в интернете. По её словам, она просто ушла в декрет после рождения дочери в 2023 году и полностью отдаётся материнству. Манижа добавила, что её благотворительный фонд поддерживал тех, кто пострадал от домашнего насилия, и помогал беженцам из ДНР, ЛНР и других приграничных регионов.

«Хочу обратиться и к теме, которая муссируется журналистами и блогерами с особой жестокостью. Это касается интерпретации вами моих слов о "Крокусе". Я никогда не оправдывала и не жалела террористов "Крокуса"», — акцентировала она на одной из самых ярко обсуждаемых тем.

Артистка подчеркнула свою бескомпромиссную позицию по отношению к терроризму и напрямую обратилась к виновным с требованием остановиться. По её словам, она всей душой переживает за все пострадавшие семьи и за каждого, чьи близкие погибли в этой ужасной катастрофе. Манижа дала твёрдое обещание, что оказывала, оказывает и впредь будет оказывать любую посильную помощь.

Под конец своего обращения артистка призвала представителей СМИ и блогеров прислушаться к её словам и прекратить разносить небылицы о ней. Такая клевета, подчеркнула Манижа, уже вредит не только ей самой, но и её дочери.

«Уже на протяжении двух лет я систематически получаю унижения, оскорбления и угрозы жизни и смерти», — сказала она.

Напомним, ранее глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что его организация потребовала провести проверку слов певицы Манижи на предмет оправдания терроризма. Он пояснил, что будет направлено обращение в ФСБ с просьбой привлечь лингвистов для изучения высказываний артистки о террористах из «Крокуса». По мнению Бородина, такие заявления подрывают имидж российской власти и вызывают раздражение у граждан. Он также добавил, что в организацию поступают жалобы от россиян и бойцов СВО, которые недоумевают, почему певица приезжает в страну и зарабатывает здесь деньги.