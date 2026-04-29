Сербия хочет запустить прямые рейсы в Минводы

Сербия не исключает возможность открытия прямого авиасообщения с Минеральными Водами. Об этом заявил министр Ненад Попович на Кавказском инвестиционном форуме. По словам министра, Сербия остаётся одной из немногих европейских стран, сохраняющих авиасообщение с рядом российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

«Я надеюсь, что реальный потенциал туризма здесь огромный, мне кажется абсолютно реально разговаривать и об открытии рейса Сербия — Минеральные воды», — сказал Попович.

Он также сообщил о планах расширения маршрутов. В частности, в мае ожидается запуск рейсов в Нижний Новгород. Вопрос открытия нового направления находится на стадии обсуждения.

Напомним, что гражданская авиация России в конце марта перешла на весенне-летнее расписание полётов. Россиянам становятся доступны десятки новых маршрутов и больше рейсов по популярным направлениям.