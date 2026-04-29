НХЛ объявила номинантов на «Везина Трофи» — в списке сразу два россиянина
Василевский и Сорокин поборются за приз лучшему вратарю НХЛ
© ТАСС / AP / Darryl Dyck, Антон Новодережкин
Российские голкиперы Андрей Василевский и Илья Сорокин вошли в число претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Конкуренцию им составит американец Джереми Свэйман. По итогам сезона Сорокин стал лидером по числу «сухих» матчей — семь, а Василевский одержал наибольшее количество побед среди вратарей — 39.
Оба россиянина показали стабильную статистику: Сорокин провёл 55 игр, Василевский — 58. Их показатели по отражённым броскам и пропущенным шайбам остаются на высоком уровне. Василевский уже выигрывал этот трофей в 2019 году. Россияне входят в число номинантов на награду уже десятый год подряд.
Ранее Life.ru сообщал, что российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров спровоцировал вратаря «Монреаль Канадиенс» прямо во время матча плей-офф НХЛ. Голкипер хозяев Якуб Добеш не сдержал эмоций и получил двухминутный штраф за удар форварда.
