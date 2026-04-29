Львова-Белова сообщила представителю ООН о зверствах ВСУ против детей в России

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова провела встречу со специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооружённых конфликтах Ванессой Фрезье. В ходе беседы Львова-Белова представила информацию о предполагаемых нарушениях прав российских детей со стороны Украины.

Она упомянула такие случаи, как гибель и ранения несовершеннолетних, их вербовка и вовлечение в террористическую и диверсионную деятельность, а также разрушение гражданских объектов, включая жилые дома и учреждения образования и здравоохранения.

«Рассказала о преступлениях Украины <...>. Среди них: убийства несовершеннолетних, нанесение им ран и увечий, вербовка, вовлечение в террористическую и диверсионную деятельность», — написала омбудсмен в мессенджере МАКС.

