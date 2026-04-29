Путин уведомил Трампа о передаче Киеву более 20 тысяч тел погибших

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что с начала 2025 года Россия передала Украине свыше 20 тысяч тел погибших, получив взамен немногим более 500. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Было упомянуто и то, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тысяч тел погибших, а они нам чуть более 500», — отметил Ушаков.

Также в ходе телефонного разговора Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие в зоне СВО на День Победы. Американский лидер в ответ поддержал идею перемирия и сказал, что сделка для завершения конфликта на Украине уже близка.