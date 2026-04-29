Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 17:54

Путин уведомил Трампа о передаче Киеву более 20 тысяч тел погибших

Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что с начала 2025 года Россия передала Украине свыше 20 тысяч тел погибших, получив взамен немногим более 500. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Было упомянуто и то, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тысяч тел погибших, а они нам чуть более 500», — отметил Ушаков.

Зеленский намекнул на возможный обмен пленными

Также в ходе телефонного разговора Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие в зоне СВО на День Победы. Американский лидер в ответ поддержал идею перемирия и сказал, что сделка для завершения конфликта на Украине уже близка.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar