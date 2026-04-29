Кабмин одобрил законопроект о налогообложении операций с цифровой валютой

Правительство России приняло законопроект, направленный на регулирование налогообложения операций с цифровыми валютами. Об этом сообщается на сайте Минфина.

«На правительственном заседании были утверждены поправки, согласующие нормы Налогового кодекса с проектом федерального закона, предусматривающего комплексное регулирование выпуска и обращения цифровых валют и цифровых прав», — говорится в публикации.

Эти изменения станут важным этапом в формировании полного законодательства, регулирующего цифровые активы в России. В публикации подчёркивается, что такое регулирование направлено на легализацию отдельных секторов экономики, повышение прозрачности рынка, защиту интересов участников, обеспечение безопасности сделок, привлечение инвесторов и укрепление позиций страны в цифровой сфере.

Доходы и расходы от операций с цифровой валютой (за исключением майнинга) по внешнеторговым контрактам будут включены в общую налоговую базу по налогу на прибыль. Иностранные цифровые права будут приравнены к цифровой валюте.

Вводятся критерии для признания долговых цифровых финансовых активов (ЦФА), обращающихся на российском организованном (биржевом) рынке, аналогично правилам, применяемым к ценным бумагам.

Компании смогут включать в налоговую базу доходы и расходы от выкупа долговых ЦФА с российского биржевого рынка, даже если сделка была заключена вне биржи, при условии, что цена сделки близка к средневзвешенной биржевой котировке за тот же день.

В роли налоговых агентов по НДФЛ выступят брокеры и доверительные управляющие, которые осуществляют выплаты по операциям с цифровой валютой и иностранными цифровыми правами.

Для физических лиц вводится возможность сальдирования — взаимозачета положительных и отрицательных финансовых результатов по операциям с цифровой валютой и иностранными цифровыми правами в рамках одного налогового периода (без переноса убытков на последующие периоды).

