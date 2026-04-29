Трамп полагает, что выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ поможет снизить цены на топливо

Решение ОАЭ покинуть ОПЕК и ОПЕК+ поможет сбить цены на топливо на глобальных рынках. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме

«В конечном счёте это будет хорошо для того, чтобы снизить цену на бензин и нефть, на всё. У них в ОПЕК есть некоторые проблемы», — уточнил президент США.

Напомним, Объединённые Арабские Эмираты уведомили о своём решении покинуть ряды ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Уход столь значимого игрока на нефтяном рынке способен спровоцировать нестабильность и снизить возможности альянса по контролю над ценами. Среди факторов, повлиявших на это решение, отмечается разочарование ОАЭ в недостаточной поддержке со стороны арабских партнёров в период иранских атак. Следует подчеркнуть, что ОПЕК представляет собой международное объединение, основанное в 1960 году ведущими странами-производителями нефти. Основная задача организации заключается в регулировании объемов добычи и предотвращении резких колебаний мировых цен на нефть.