Песков: ОАЭ не предупреждали Россию о выходе из ОПЕК+
ОАЭ не предупреждали Россию о решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не предупреждали. Это суверенное решение Объединённых Арабских Эмиратов. Мы уважаем это решение», — сказал он.
Ранее Life.ru сообщал, что ОАЭ уведомили о своём решении покинуть ряды ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Reuters предупреждает: уход такого крупного игрока с нефтяного рынка ударит по стабильности и подорвет рычаги ОПЕК по управлению ценами. Западные эксперты уже назвали выход из картеля политической победой США.
