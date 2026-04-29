Песков: ОАЭ не предупреждали Россию о выходе из ОПЕК+

ОАЭ не предупреждали Россию о решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не предупреждали. Это суверенное решение Объединённых Арабских Эмиратов. Мы уважаем это решение», — сказал он.