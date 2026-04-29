Водитель «Лады» сбил двух пешеходов на тротуаре в Казани

Водитель «Лады» вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов на перекрёстке улиц Даурская и Гвардейская в Казани. Об этом сообщили в городской ГАИ.

Водитель «Лады» наехал на людей в Казани.

Авария произошла 29 апреля в 17:29. По предварительным данным, водитель Haval при повороте налево на зелёный сигнал светофора не уступил дорогу «Ладе», которая ехала по встречной полосе. Отечественная легковушка ударила иномарку в переднюю часть, снесла её фрагмент, потеряла управление и вылетела на тротуар.

Там автомобиль сбил 55-летнего мужчину и 40-летнюю женщину. Пешеходы ждали зелёного сигнала, чтобы перейти дорогу. В результате наезда пострадавшие получили различные травмы. Их доставили в Республиканскую клиническую больницу.

«В настоящее время по факту ДТП проводится процессуальная проверка», — уточнили в ГИБДД Казани.

Ранее в Санкт-Петербурге на внешнем кольце КАД (51-й километр) столкнулись грузовик и минивэн Volkswagen. Они двигались в одном направлении. Пассажир минивэна погиб, ещё два пассажира (в том числе ребёнок) и водитель получили травмы. Их госпитализировали. На месте работала 150-я пожарная часть Всеволожского отряда.