Командир инженерно-сапёрного взвода 159-й отдельной мотострелковой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Будник, о смерти которого сообщалось в некрологе, стал объектом критики со стороны украинских матерей. Как сообщили российские силовики РИА «Новости», военный скончался не в ходе боевого задания, а из-за пьянства.

В некрологе утверждалось, что он погиб при выполнении боевого задания в Харьковской области. В комментариях его обвиняют в том, что он отправлял подчинённых на убой. Также высказывается версия, что смерть могла быть связана с употреблением алкоголя. Одна из женщин заявила, что потеряла сына из-за его решений, она также утверждала, что Будник перед смертью был пьяным.

А ранее бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что считает важным продолжение борьбы за «возвращение территорий» Украины в будущем. Он отметил, что хотел бы перед смертью взять обещание с сына продолжить это дело. Отметим, что у Залужного нет сына.