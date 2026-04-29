Путин ждёт от Чечни помощи пострадавшим от наводнений

Президент России Владимир Путин призвал профильные структуры в Чечне сделать всё для поддержки пострадавших от наводнений и подходить к оценкам ущерба без формализма. Заявление прозвучало на рабочей встрече с главой республики Рамзаном Кадыровым в Кремле.

Путин отметил активную работу Кадырова и МЧС по ликвидации последствий стихии. Он напомнил, что направил в регион министра Александра Куренкова. Президент подчеркнул, что помощь должны получить все, кто в ней нуждается. Такой же подход он ранее просил применить в Дагестане.

«Надеюсь, что будет всё сделано для поддержки пострадавших людей. И, как я уже просил и по Дагестану, чтобы подходили к оценкам не формально и помогли всем, кто нуждается», — сказал Путин.

Глава государства также подвёл итоги социально‑экономического развития республики. Он назвал ситуацию стабильной, а регион — кардинально изменившимся за последние годы. Путин поблагодарил Кадырова за работу и выразил надежду на поддержку жителей на предстоящих выборах.

Напомним, вечером президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Предыдущий рабочий разговор состоялся в мае 2025 года в Москве — тогда обсуждалась социально‑экономическая ситуация в регионе. Российский лидер поблагодарил Кадырова и всех жителей Чечни за участие в спецоперации, назвав их «настоящими воинами».