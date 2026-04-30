Звук, которого не слышно, но тело реагирует: Инфразвук связали со стрессом

Низкие звуковые волны, которые человек не способен осознанно услышать, могут всё же влиять на самочувствие и эмоциональные реакции. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Frontiers in Behavioral Neuroscience, изучавшие воздействие инфразвука на психофизиологическое состояние.

В эксперименте участвовали 36 добровольцев: 27 женщин и 9 мужчин. Им включали музыкальные фрагменты, в части которых добавлялся инфразвук частотой около 18 Гц, а в других он отсутствовал. Участники не могли уверенно различить, где именно присутствовал низкочастотный компонент: их ответы фактически не отличались от случайных.

Несмотря на это, измерения показали различия в реакции организма. При воздействии инфразвука фиксировалось повышение уровня кортизола — гормона, связанного со стрессовой нагрузкой. Параллельно менялось и субъективное восприятие: слушатели чаще описывали композиции как более мрачные, отмечали рост раздражительности и снижение вовлечённости.

«Инфразвук повышал уровень кортизола у участников, которые сообщали о сильном чувстве вины и расстройстве, при этом оказывая аналогичное воздействие независимо от того, испытывали ли они негативные эмоции и раздражение. Важно отметить, что инфразвук не оказал существенного влияния на показатели позитивной реакции, а результаты теста на когнитивную инференцию в целом соответствовали полученным данным о значимости уровней кортизола, грусти, раздражения и заинтересованности. Эти результаты, по-видимому, подтверждают выводы предыдущих исследований о том, что инфразвук может усиливать негативные эмоции и вызывать аверсивные реакции у людей», — говорится в статье.

Исследователи подчёркивают ограниченность выборки и осторожно интерпретируют результаты, не связывая их напрямую с доказанным вредом инфразвука в бытовых условиях. Речь идёт скорее о наблюдении: сенсорная система человека может реагировать на стимулы, которые не доходят до уровня осознанного слухового восприятия.

