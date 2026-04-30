Путешественник Конюхов назвал Сергиев Посад самым любимым местом в России

Известный путешественник Фёдор Конюхов назвал Сергиев Посад своим самым любимым местом в России, которое он никогда не променяет. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы участников марафона «Знание.Первые».

Конюхов сообщил, что в Сергиевом Посаде у него есть домик и четыре сотки земли. Путешественник подчеркнул, что побывал во многих уголках страны, но именно это место для него самое дорогое. Говоря о единстве народов России, он отметил, что всё, что он делает, он делает для страны.

Он добавил, что РФ — это не только национальности, а все люди вместе, и для него слово «единство» означает саму Россию.

Ранее Фёдор Конюхов назвал президента России Владимира Путина романтиком и мечтателем. Путешественник также поделился деталями своей научной деятельности в сфере экологии. В течение нескольких лет он занимается изучением микропластика в Антарктиде. Это исследование является частью масштабного международного проекта, в котором задействованы 30 государств, в том числе Россия, Китай и Испания.