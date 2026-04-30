Стало известно, кто рассудит звёзд в новом проекте «Соль.Легенда»

Телеканал РЕН ТВ раскрыл детали нового музыкального шоу «Соль.Легенда». Премьера проекта состоится 15 мая. Вести его доверили Станиславу Ярушину.

Участникам предстоит исполнять песни без фонограммы — только живой звук и гитарный драйв. Согласились рискнуть Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и Денис Клявер.

Шоу включает три этапа: кавер на рок-хит, «утяжеление» собственной песни и исполнение трека одного из судей. Оценивать выступления будут Вадим Самойлов, Виктор Дробыш и рэпер ST. Также в проекте появятся Сергей Галанин, Сергей Бобунец и Юрий Музыченко.

Ранее певец Shaman заявил, что ему не стыдно за видео, на котором он лижет лёд Байкала. Артист добавил, что считает подобное поведение «предательством» по отношению к стране. Также Shaman сообщил, что готовит новую песню, посвящённую Байкалу. По его словам, релиз состоится, когда озеро снова покроется льдом, а припев композиции уже завершён.