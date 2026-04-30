29 апреля, 22:38

В Багдаде рядом с посольством США сбили беспилотник

Обложка © Chat GPT

Обложка © Chat GPT

Разведывательный беспилотный летательный аппарат сбили рядом с посольством США в Багдаде. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в иракских службах безопасности.

Беспилотник выполнял разведывательный полёт вблизи дипломатической миссии. Способ, которым его сбили, сразу не установили. Посольство США и иракские системы противовоздушной обороны привели в боевую готовность.

«Беспилотный летательный аппарат, выполнявший разведывательный полёт вблизи посольства США в Багдаде, был сбит», — говорится в сообщении.

«Адский огонь» против дронов: США срочно перевооружают авианосцы из-за войны с Ираном
«Адский огонь» против дронов: США срочно перевооружают авианосцы из-за войны с Ираном

Ранее сообщалось, что американская военная база Виктория в районе Багдада подверглась атаке. Об этом информировало иранское агентство Tasnim, не уточнив, кто нанёс удар. Объект находится рядом с международным аэропортом иракской столицы, который тоже попал под обстрел.

Антон Голыбин
