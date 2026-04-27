«Адский огонь» против дронов: США срочно перевооружают авианосцы из-за войны с Ираном

Корабли Военно-морских сил США экстренно оснащают пусковыми установками с ракетами Hellfire («адский огонь») для защиты от беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет издание TWZ.

ВМС получили дополнительное финансирование для оперативной интеграции антидроновых систем на корабли ударных группировок во главе с авианосцами Gerald Ford и Theodore Roosevelt. Средства предназначены для закупки и установки пусковых систем с ракетами Longbow Hellfire и Coyote.

Как пишет издание, опыт, который ВМС США накопили в ходе работы в Красном море и операции против Ирана, доказывает острую необходимость в усилении защиты кораблей от беспилотных летательных аппаратов. Угроза роевых атак дронов стала для американского флота одной из главных после серии инцидентов в ближневосточных водах.

AGM-114L Longbow Hellfire является модификацией ракеты «воздух-поверхность» AGM-114. Боеприпас получил комбинированную систему наведения с активной головкой самонаведения и инерциальной системой. Это позволяет реализовать принцип «выстрелил и забыл» – оператор может покинуть позицию сразу после пуска, не дожидаясь попадания.

Тем временем США укрепляют противодроновую оборону не только на море, но и на суше. Ранее Life.ru писал, что на базе Принц Султан в Саудовской Аравии американцы развернули систему Sky Map с дронами-перехватчиками – объект уже не раз подвергался атакам беспилотников и ракет. Аналитики отметили, что активное внедрение иностранных технологий в американскую ПВО может говорить о срочной необходимости закрыть «дыры» в защите, которые прежде недооценивались.