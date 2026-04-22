

22 апреля, 14:32

США усилили базу в Саудовской Аравии антидроновой системой Sky Map

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Вооружённые силы США внедрили систему Sky Map для защиты от беспилотников. Речь идёт о технологии с дронами-перехватчиками, предназначенной для нейтрализации воздушных угроз. Об этом пишет The Times of Israel.

Систему развернули на базе Принц Султан в Саудовской Аравии. Она позволяет обнаруживать приближающиеся аппараты и отправлять перехватчики для их уничтожения. Отмечается, что объект ранее уже подвергался атакам беспилотников и ракет. Внедрение новой технологии направлено на усиление защиты.

При этом использование иностранной разработки, по оценкам источников, может указывать на необходимость дополнительного укрепления систем противовоздушной обороны США.

Иран использовал разведывательный спутник Китая для ударов по базам США
Иран использовал разведывательный спутник Китая для ударов по базам США

Ранее Life.ru сообщал, что в США начали тестировать новую малогабаритную ракету AGM-188A Rusty Dagger, которая должна быть поставлена Украине. Оружие создаёт компания Zone 5 Technologies, показавшая новинку.

Полина Никифорова
