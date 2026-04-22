США усилили базу в Саудовской Аравии антидроновой системой Sky Map

Вооружённые силы США внедрили систему Sky Map для защиты от беспилотников. Речь идёт о технологии с дронами-перехватчиками, предназначенной для нейтрализации воздушных угроз. Об этом пишет The Times of Israel.

Систему развернули на базе Принц Султан в Саудовской Аравии. Она позволяет обнаруживать приближающиеся аппараты и отправлять перехватчики для их уничтожения. Отмечается, что объект ранее уже подвергался атакам беспилотников и ракет. Внедрение новой технологии направлено на усиление защиты.

При этом использование иностранной разработки, по оценкам источников, может указывать на необходимость дополнительного укрепления систем противовоздушной обороны США.

Ранее Life.ru сообщал, что в США начали тестировать новую малогабаритную ракету AGM-188A Rusty Dagger, которая должна быть поставлена Украине. Оружие создаёт компания Zone 5 Technologies, показавшая новинку.