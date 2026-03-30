Атакована американская военная база Виктория в районе Багдада

Американский военный лагерь Виктория, находящийся рядом со столицей Ирака Багдадом, подвергся удару. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim. Кто именно нанёс удар — не уточняется.

Объект находится вблизи международного аэропорта иракской столицы, который также подвергся атаке сегодня. Предыдущий удар по базе был зафиксирован 21 марта, тогда на объекте произошло возгорание.

Инцидент произошёл на фоне масштабной военной операции, начатой Соединёнными Штатами и Израилем 28 февраля. В тот день массированные удары обрушились на крупные иранские города, включая Тегеран.

В Вашингтоне свои действия объяснили необходимостью противодействия ракетной и ядерной программам исламской республики. В ответ Корпус стражей исламской революции пообещал провести масштабную операцию возмездия.

Позже под удары попала не только еврейское государство. Целями для атак также стали американские объекты, расположенные на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, а также в ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.