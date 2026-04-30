Названа неожиданная связь между паразитами и скоростью обучения у синиц

Паразиты могут менять не только здоровье животных, но и их поведение. Исследование больших синиц показало неожиданную связь между заражением и скоростью обучения. Результаты опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Учёные наблюдали, как птицы осваивают новую пищевую задачу через подражание сородичам. Оказалось, что заражённые кокцидиями синицы быстрее перенимали нужное поведение по сравнению со здоровыми.

Однако при коинфекции двумя паразитами эффект менялся — обучение замедлялось. Авторы не утверждают, что паразиты делают птиц умнее. Скорее, инфекция меняет поведенческую стратегию: ослабленная особь чаще использует чужой опыт, чтобы быстрее добраться до еды.

Ранее учёные начали первую с 1990-х годов масштабную перепись черноморских дельфинов. Исследование затронет три краснокнижных вида: афалин, белобочек и морских свиней (азовок). Мониторинг рассчитан на 30 месяцев, его итоги помогут оценить состояние популяции и предложить меры по защите животных.