NHM: Аномальный перегрев океана убил сотни тысяч морских птиц возле Австралии

Аномальное потепление воды у берегов Австралии привело к массовой гибели морских птиц. За 2023—2024 годы жара погубила более 629 тысяч особей. Почти все погибшие — короткохвостые буревестники. Они составили 96% жертв. Это означает исчезновение более 5% популяции вида всего за несколько месяцев. Об этом сообщает Natural History Museum.

В конце 2023 года волны выбросили тысячи мёртвых птиц на побережье — от Квинсленда до Тасмании. Но найденные на берегу туши — лишь малая часть. Исследователи оценивают долю находок в 1% от общего числа жертв. Остальные тонут или быстро исчезают.

Подобные случаи учащаются. Они накладываются на другие угрозы для морских птиц — загрязнение среды, изменение кормовой базы. Учёные предупреждают, если волны тепла станут регулярными, некоторые виды морских птиц окажутся под угрозой вымирания.

Одна из причин гибели — дефицит пищи. Рыба уходит в более прохладные воды. Дополнительные риски — тепловой стресс и цветение токсичных водорослей. С 1980-х годов океан нагревается быстрее — с 0,06 °C до 0,27 °C за десятилетие.

Ранее учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института ААНИИ завершили наблюдение за ледяным гигантом А23а. Айсберг раскололся на множество фрагментов. Специалисты следили за его перемещением четыре десятилетия. Глыба откололась от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. До этого события там работала советская база «Дружная-1».