Элитную школу для русских эмигрантов закрыли прямо перед концом учебного года

Учреждённая для детей русскоязычных эмигрантов российско-французская школа Le Sallay объявила о своей несостоятельности в преддверии окончания учебного года. Жертвами банкротства стали порядка ста учащихся и несколько десятков педагогов, которые, как они утверждают, не получили заработную плату за последний период работы.

«Сегодня один из самых тяжёлых дней в моей жизни. Вчера мы на Совете директоров компании Le Sallay Studies приняли решение о банкротстве компании и закрытии наших школ», — написал основатель школы Сергей Кузнецов в Facebook*.

Учредителями школы являются писатель Сергей Кузнецов (проживает во Франции) и его супруга, психолог Екатерина Кадиева. Проект был заявлен как современное международное образовательное учреждение с онлайн-обучением и очными сессиями во Франции, проводившимися несколько раз в год. Обучение велось на русском и английском языках. Стоимость учебного года составляла от 10 до 35 тысяч евро.

В своём заявлении Кузнецов объявил о несостоятельности учебного заведения. Он отметил, что проект был запущен в тяжёлый исторический период — накануне пандемии COVID-19 и серии международных кризисов. Финальной точкой, по утверждению основателя, стала война в Иране.

После новости о закрытии родители и учителя Le Sallay предъявили претензии руководству. Одна из преподавательниц, Анастасия Москалева, заявила, что об отмене занятий ей написали в чате за 10 минут до уроков. Школьники, как говорят сотрудники, тоже внезапно узнали, что год окончен и выпускного не состоится.

Бывший член совета директоров Александр Гаврилов в своём посте в социальных сетях указал, что Le Sallay была зарегистрирована в штате Делавэр (США), который известен упрощённой процедурой банкротства. Кроме того, он утверждает, что учебное заведение продолжало получать авансовые платежи от родителей, несмотря на то что его финансовое состояние уже вызывало обоснованные сомнения.

Основатель школы, в свою очередь, сообщил, что на момент получения авансовых платежей руководству не было известно о грядущем банкротстве. Решение о расторжении контрактов, по его утверждению, было принято оперативно — с целью дать учителям возможность найти новое место работы, а учащимся — перевестись в другие учебные заведения.

