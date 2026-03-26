Гребенщикову* грозит уголовное дело из-за нового гражданства

Музыкант Борис Гребенщиков* может столкнуться с уголовной ответственностью за непредоставление данных в МВД РФ о новом гражданстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В случае неуведомления Гребенщиковым* уполномоченных органов о получении иностранного гражданства и сохранении российского гражданства он может быть привлечён к ответственности, в том числе уголовной», — говорится в заявлении.

Напомним, Борис Гребенщиков* получил гражданство Великобритании. Артист и его супруга Ирина зарегистрировали компанию BG PLUS LLP в декабре 2022 года, указав российское гражданство. Спустя более трёх лет, 16 марта 2026 года, в документах компании появились обновлённые сведения, где оба значатся гражданами Великобритании. Музыкант покинул Россию вскоре после начала специальной военной операции. В дальнейшем он заявлял, что не считает себя эмигрантом.

