Гребенщиков* получил гражданство Великобритании спустя более 3 лет за рубежом

Музыкант Борис Гребенщиков* получил гражданство Великобритании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные британского реестра компаний.

Согласно информации реестра, Гребенщиков* и его супруга Ирина зарегистрировали компанию BG PLUS LLP в декабре 2022 года, указав российское гражданство. Спустя более трёх лет, 16 марта 2026 года, в документах компании появились обновлённые сведения, где оба значатся гражданами Великобритании. Таким образом, изменение статуса подтвердили официальные записи.

Музыкант покинул Россию вскоре после начала специальной военной операции. В дальнейшем он заявлял, что не считает себя эмигрантом. В 2023 году Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов. Ведомство указывало, что он выступал за рубежом, высказывался против специальной военной операции и получал поддержку от иностранных источников.

