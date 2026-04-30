Первые земледельцы не сидели на месте: Учёные пересмотрели представление об оседлой жизни

Представление о ранних земледельцах как о людях, окончательно «осевших» в одном месте, оказалось слишком упрощённым. Исследование, опубликованное в Frontiers in Environmental Archaeology, показывает: первые оседлые сообщества не утратили мобильность полностью, даже обосновавшись в поселениях.

Археологи проанализировали 101 зуб, принадлежащий 41 человеку из ранненеолитического поселения Бестансур на территории современного Иракского Курдистана. С помощью изотопов стронция учёные восстановили географическую историю этих людей — от мест детства до территорий, с которыми они взаимодействовали во взрослой жизни.

Картина оказалась неоднозначной. С одной стороны, население выглядело стабильным и локальным: многие жители происходили из одной и той же природной зоны, а само поселение существовало как долговременный центр проживания. С другой — следы в изотопных данных фиксируют регулярное использование внешних территорий. Это означает, что жители Бестансура не ограничивались границами своего поселения. Они продолжали выходить за его пределы, вероятно, следуя сезонным ресурсам или традиционным маршрутам, сформировавшимся ещё до перехода к земледелию.

Такая модель поведения меняет привычное понимание неолита. Оседлость в тот период не означала полной неподвижности и разрыва с прежними практиками. Скорее, она формировала гибридную систему: постоянные жилища и устойчивые сообщества сосуществовали с сохраняющейся мобильностью.

