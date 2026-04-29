Золотая нить вместо зуба: в Шотландии нашли редкий стоматологический след прошлого

В Шотландии нашли самый ранний известный пример восстановительной стоматологии в истории страны. Речь идёт о золотой нити на черепе мужчины, который жил примерно между 1460 и 1670 годами.

Находку обнаружили ещё в 2006 году во время раскопок в церкви Святого Николая в Абердине. Тогда археологи нашли останки около 900 человек, а позже часть материалов заново изучили в рамках исследования здоровья жителей Шотландии прошлых веков.

Особое внимание привлекла нижняя челюсть с девятью сохранившимися зубами. По износу специалисты определили, что она принадлежала мужчине среднего возраста. При этом на зубах были заметны сильные следы кариеса.

Тонкая золотая проволока охватывала два резца и проходила через место, где отсутствовал ещё один зуб. На одном из зубов сохранилась борозда от долгого трения, поэтому исследователи считают, что конструкцию установили ещё при жизни человека, а не после смерти.

Анализ показал, что нить была сделана из золота примерно 20 карат. Концы проволоки были сплющены, а узел выполнен достаточно аккуратно, что указывает на работу человека с хорошими навыками — возможно, ювелира.

Учёные предполагают, что такая конструкция могла удерживать соседний зуб или служить основой для протеза из донорского зуба либо кости животного. Но точное назначение пока остаётся гипотезой.

Подобные вмешательства в то время были редкостью. До появления профессиональных дантистов оставались ещё столетия, а золото было дорогим материалом, поэтому позволить себе такую процедуру мог далеко не каждый.

Место захоронения внутри богатого прихода также намекает на высокий статус мужчины. Исследователи считают, что лечение могло быть важно не только для жевания, но и для внешнего вида: в обществе того времени улыбка и состояние зубов уже могли играть заметную социальную роль.