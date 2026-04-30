В России начался сокращённый рабочий день

В четверг, 30 апреля, у работников с классическим пятидневным графиком продолжительность смены уменьшится на один час. Причина в том, что на следующий день приходится официальный нерабочий праздник — 1 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на младшего научного сотрудника Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Ивана Кравченко.

По словам специалиста, сокращение рабочего дня закреплено в трудовом законодательстве. Если рабочий день предшествует государственному празднику, его длительность подлежит сокращению. Он уточнил, что норма действует в большинстве организаций с обычной пятидневной неделей. При этом на предприятиях, где работа идёт в непрерывном режиме, график может не меняться — в таких случаях детали регулируются внутренними правилами.

Ранее в Госдуме предложили рекомендовать работодателям переводить сотрудников на удалённый формат между майскими праздниками. Инициатива касается периода между 1 и 9 мая. Авторы инициативы полагают, что такой подход упростит организацию труда, поскольку многие россияне уже стремятся взять отпуск, отгул или хотя бы поработать удалённо между Первомаем и Днём Победы. Однако предложение касается только тех специалистов, чья работа позволяет выполнять задачи удалённо без ущерба для процессов..