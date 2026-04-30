Врач Матвеева: Похолодание может усилить тягу к сладкому и обострить ПМС

Профессор кафедры рекреационной медицины Мария Матвеева заявила, что резкое похолодание и «возврат зимы» посреди весны усиливают тягу к сладкому и жирному, а у женщин усугубляют предменструальный синдром. Об этом она рассказала Агентству городских новостей «Москва».

По словам Матвеевой, холод выступает стрессовым фактором для организма: он тратит больше энергии на обогрев, активируется симпатическая нервная система и возрастает уровень кортизола. При резких перепадах температур весной кортизол колеблется — то повышается, то резко падает. Это усиливает тревожность, раздражительность и усталость. Такие периоды особенно сказываются на женском здоровье — баланс эстрогена и прогестерона сдвигается, что усугубляет ПМС.

Врач добавила, что при похолодании растёт уровень грелина и снижается ощущение сытости, что повышает риск переедания. Холод может угнетать функцию щитовидной железы, замедлять метаболизм и вызывать отёки. В период колебаний температур Матвеева рекомендовала обогатить рацион белком и клетчаткой, пить больше воды, чаще бывать на улице и соблюдать режим сна. Мягкая физическая активность снижает хронический стресс и тягу к «стресс-еде». Если тяга к сладкому мешает, стоит сдать анализы у эндокринолога.

Ранее нутрициолог Ольга Бурлакова рассказала Life.ru, как бактерии в кишечнике управляют пищевым поведением человека. По её словам, тяга к сладкому указывает на преобладание в организме грибов или глистов. Она объяснила, что микрофлора выделяет вещества, воздействующие на центральную нервную систему, и заставляет человека действовать по её правилам. Полезная микрофлора, наоборот, держит аппетит под контролем. Специалист подчеркнула: причины срывов часто кроются не в психологии, а в химических процессах внутри организма.