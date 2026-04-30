30 апреля, 00:06

Минфин США сообщил об изъятии иранских активов почти на $500 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MDart10

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американским властям удалось изъять и заблокировать финансовые активы, связанные с Ираном, на общую сумму около полумиллиарда долларов. Об этом он заявил в эфире Fox Business.

По его словам, речь идёт о криптовалютных средствах и банковских счетах. Он уточнил, что примерно 350 млн долларов были изъяты в виде криптоактивов, а позднее под контроль также перешли дополнительные 100 млн долларов. В совокупности это приближает общий объём к отметке в 500 млн долларов.

США ввели санкции против 17 человек и 18 компаний за связи с Ираном

Ранее Скотт Бессент заявил, что Соединённые Штаты заблокировали криптовалютные активы, связанные с Ираном, на сумму 344 млн долларов. Власти США также заявили о намерении усилить контроль за операциями, связанными с экспортом нефти. В фокусе находятся логистические цепочки, в том числе суда, посредники и покупатели, задействованные в поставках. Как утверждает Бессент, санкции могут затронуть любых участников таких операций.

