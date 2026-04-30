Заселился на ночь — сэкономил: Life.ru выяснил, как туристы обходят цены отелей

Бронирование отеля сразу на весь отпуск не всегда помогает сэкономить. Иногда туристу выгоднее взять номер только на одну ночь, а затем продлить проживание уже на месте, рассказал Life.ru владелец международной сети турагентств, бизнес-тренер Тариел Гажиенко.

Бронирование номера в отеле — один из важных моментов в путешествии. Выбирая себе подходящие варианты, большинство людей опираются на долгосрочную стратегию, исходя из расчёта общего количества проведённых ночей. Между тем в ряде случаев бывает выгодна тактика. Это значит, что самой комфортной схемой для вас может оказаться бронирование на одну ночь с последующим продлением на месте. Тариел Гажиенко Владелец международной сети турагентств, бизнес-тренер

По словам эксперта, первый плюс такой схемы — возможность проверить отель без лишних потерь. После заселения турист может столкнуться со слабой звукоизоляцией, окнами на трассу, поломками техники, слабым напором воды или запахом в номере. Если бронь оформлена только на сутки, уехать на следующий день проще и дешевле, чем при длительном бронировании.

Специалист отметил, что такая тактика подходит и для спонтанных поездок. Если турист не уверен, останется ли в городе ещё на несколько дней, короткая бронь не привязывает его к месту и маршруту. Кроме того, продление через стойку отеля иногда помогает получить скидку или узнать о «горящих» вариантах, которых нет на сайте.

Но у схемы есть и минусы. В отеле может не остаться свободных номеров, а условия проживания после первой ночи могут измениться. Иногда туристу предлагают только более дорогой вариант или номер с ненужными дополнительными услугами. В некоторых гостиницах в брони на одну ночь могут отказать, потому что владельцам выгоднее гости с длительным проживанием.

Собеседник Life.ru подчеркнул, что бронь на сутки с последующим продлением может стать удобной стратегией, но не для каждой поездки. Такой вариант лучше работает там, где туристу важны гибкость, возможность быстро сменить жильё и шанс договориться о цене на месте.

