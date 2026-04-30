В Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности из-за возможного паводка

Оранжевый уровень опасности ввели в Подмосковье из-за угрозы паводка. В ближайшие трое суток на реке Нерская у города Куровское ожидается достижение отметки опасного явления «Высокий паводок». Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ, пишет ТАСС.

Представитель Гидрометцентра рассказал, что после достижения отметки произойдёт затопление речной поймы. Под воду уйдут некапитальные сооружения и участки дорог. Система предупреждений присвоила ситуации оранжевый уровень. Этот цвет — предпоследний по шкале опасности. Он говорит о вероятности стихийных бедствий и возможном ущербе.

Уровень опасности действует в регионе до 20:00 мск субботы, 2 мая. Река Нерская протекает на востоке Подмосковья. Её общая протяжённость достигает 92 километров. Она является левым притоком Москвы-реки.

Ранее в Дагестане подвели промежуточные итоги обследования жилья после паводков. Специалисты проверили свыше 19 тысяч строений. Из них предварительные повреждения нашли у 7 тысяч домов. Часть объектов признали пригодной для жизни, другие нуждаются в капитальном ремонте. Есть и полностью разрушенные постройки, сообщил вице-премьер региона Рамазан Джафаров. Сейчас вода ушла из всех жилых зданий и с придомовых участков. В Хасавюртовском районе продолжается очистка территорий от ила. Особое внимание уделяют горным территориям — там сохраняется риск оползней.