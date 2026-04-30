30 апреля, 01:17

План «Ковёр» введён в семи аэропортах России

Временные ограничения на полёты введены в семи российских авиагаванях. Об этом проинформировала пресс-служба Росавиации.

Ограничения на приём и выпуск введены в аэропортах: Тамбова (Донское), Саратова (Гагарин), Волгограда, Пензы, Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка), а также Нижнего Новгорода (Чкалов). Как отмечается в ведомстве, меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Около пяти взрывов раздалось над Дзержинском, работает ПВО

Украинские беспилотники атакуют Нижегородскую область уже более двух часов. Под удар попали города Дзержинск и Кстово. В Дзержинске прозвучало около десяти взрывов. Вспышки мелькали в разных районах города. Системы ПВО с 00:40 отразили минимум три волны вражеских дронов. По словам жителей Кстово, взрывы раздались в южной и центральной части города. Три хлопка прогремели в 02:45 ночи. От них сработали автомобильные сигнализации и задрожали стёкла в рамах.

Тимур Хингеев
