30 апреля, 01:53

Bloomberg: Военные США запросили гиперзвуковое оружие для ударов по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) запросило отправку гиперзвуковой ракеты Dark Eagle на Ближний Восток. Оружие может быть использовано для возможного удара по Ирану. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что Иран вывел свои пусковые установки за пределы досягаемости высокоточных систем. Решение по запросу пока не принято. Если его одобрят, это станет первым развёртыванием американской гиперзвуковой ракеты, несмотря на то, что она ещё не полностью готова к боевому применению.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. Иран через посредников передал США трёхэтапную формулу для диалога. Первая фаза — прекращение войны и гарантии отказа от военных действий против Ирана и Ливана. Затем обсудят управление Ормузским проливом. Ядерная программа Ирана идёт только третьим этапом.

Axios: Трампу предложили план «коротких и мощных» ударов по Ирану

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что контроль Ирана над Ормузским проливом — это «экономическое ядерное оружие», позволяющее Тегерану брать в заложники до 25% мировых энергоресурсов. По его словам, если бы у Ирана появилось настоящее ядерное оружие, в заложниках оказался бы уже весь регион.

Виталий Приходько
