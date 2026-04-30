Песков назвал удаление «Метода-3» прерогативой Министерства культуры

Решение об удалении третьего сезона сериала «Метод» с видеосервисов принимает Министерство культуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в Кремле.

Журналисты поинтересовались, будет ли Кремль контролировать практику запретов в сфере культуры. Они сослались на недавнее выступление российского лидера Владимира Путина. Президент призывал законодателей не концентрироваться на запретах. В пример приводили факты маркировки классической литературы знаком 18+.

Песков пояснил, что следить за соблюдением законодательства в искусстве будет Минкульт. Именно это ведомство отвечает за реализацию ограничений. Пресс-секретарь подчеркнул, что речи о вмешательстве Кремля в эти вопросы не идёт.

«В этом не должно быть ни у кого сомнений. Речь идёт о выполнении действующих законов, мы все должны следовать духу и букве закона, но если есть какие-то проблемы, <…> то, разумеется, их нужно в рабочем порядке обсуждать — и это, ещё раз повторяю, прерогатива Министерства культуры или других ведомств в каждом конкретном случае», — уточнил представитель Кремля.

Ранее онлайн-кинотеатры прекратили показ сериала «Метод-3» по требованию Роскомнадзора. Продюсер проекта Владимир Маслов сообщил об этом в своём Telegram-канале. Он отметил отсутствие пояснений по причинам решения. Создатели направили запрос с просьбой разъяснить основания. В полученных документах не указали, какие нормы законодательства нарушил сериал. Маслов подчеркнул, что «Метод» является художественным произведением. Проект не содержит целей популяризации преступного поведения, заявил продюсер.