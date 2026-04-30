30 апреля, 02:32

В Кировоградской области «людолова» привязали к авто и протащили по полю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

В Александрии в Кировоградской области двое местных жителей напали на сотрудника ТЦК из-за мобилизации брата одного из них. Как пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков, военного привязали к машине и протащили по полю.

Отмечается, что видеозапись произошедшего была размещена в интернете в качестве предостережения.

ВСУ объявили награду в $800 тысяч за голову бойца СВО с позывным Погранец

А ранее военнопленный ВСУ заявил о формировании групп для противодействия сотрудникам ТЦК. Мужчина утверждает, что людей могут забрать на службу прямо с улицы, а затем отправить в армию без какой-либо подготовки. Он также рассказал о своем отношении к мобилизации: при возможности он бы «задушил» тех, кто принял решение призвать его. Известно, что ранее он трижды был осужден за кражи.

Тимур Хингеев
