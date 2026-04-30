Киев намерен обжаловать арбитражное решение о выплате $104 млн Татарстану

Украина обратилась в Апелляционный суд Парижа с просьбой отменить арбитражное решение о взыскании $104 млн в пользу министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. Об этом сообщает Global Arbitration Review.

В 2016 году Татарстан и его министерство инициировали арбитраж против Украины. Изначальные требования касались суммы около $300 млн. Претензии относились к утрате 28,78% акций в ЗАО «Укртатнафта». Это предприятие принадлежало истцам совместно с украинским государством. Именно ему принадлежал Кременчугский НПЗ. Разбирательство проводили по правилам ЮНСИТРАЛ под контролем Постоянной палаты третейского суда в Гааге.

В 2019 году арбитры признали свою юрисдикцию. Они подтвердили, что татарское министерство подпадает под критерии защищаемого инвестора. В 2023 году арбитраж постановил: украинские суды экспроприировали долю министерства. Это нарушило соглашение о защите инвестиций между РФ и Украиной от 1998 года. Государство-ответчик обязали выплатить $104 млн.

Global Arbitration Review уточняет, что теперь Украина добивается отмены решений арбитража 2019 и 2023 годов.

