Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 03:06

Средняя пенсия работающих россиян составила более 23,4 тыс. рублей

Средняя пенсия работающих россиян в марте 2026 года превысила 23,4 тысячи рублей. Год назад она была около 20,9 тысячи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Социального фонда России.

По данным Соцфонда на 1 марта, выплаты работающим пенсионерам составили 23 461 рубль. За год они выросли примерно на 2,5 тысячи рублей.

При этом в регионах разброс значительный. Самый низкий средний размер пенсии — в Дагестане (16 870 рублей). Самый высокий — на Чукотке (38 581 рубль).

Ранее Социальный фонд России автоматически продлил 611 тысяч выплат гражданам, пострадавшим от чернобыльской катастрофы. В беззаявительном режиме продлены компенсации за вред здоровью, выплаты на оздоровление и поддержка семей, потерявших кормильца. Кроме того, Соцфонд в автоматическом порядке продлевает дополнительное вознаграждение за выслугу лет работникам, занятым на территориях с радиоактивным загрязнением.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Пенсии
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar