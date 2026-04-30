Алиментщиков в России могут начать ловить по ночам и отслеживать по машинам

Для усиления контроля за выплатами алиментов Счётная палата предложила расширить полномочия Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Ведомству могут предоставить доступ к системе «Паутина», позволяющей отслеживать автомобили должников, а также разрешить работать в выходные дни и ночью. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Счётной палаты.

Данные Счётной палаты свидетельствуют о сохраняющейся масштабности проблемы неплательщиков алиментов. Число исполнительных производств снизилось с 1,6 млн в 2022 году до 1,5 млн в 2024-м. При этом доля дел с реальным взысканием подросла с 8% до 10%. Аудиторы отмечают большой разрыв между завершёнными и незавершёнными делами.

Основной трудностью считают скрытые доходы должников. Удержание средств из зарплаты неэффективно, когда доходы выплачиваются неофициально. Это касается самозанятых, водителей такси, продавцов на маркетплейсах и пользователей электронных кошельков, чьи доходы сложно отследить.

Счётная палата также обратила внимание на меры наказания за неуплату алиментов. На текущий момент более 80% приговоров — исправительные работы, но должники часто уклоняются от них. Предлагается более жёсткий вариант — принудительные работы. При таком наказании человек проживает в специальном центре, трудоустраивается и направляет заработную плату на погашение долга. Практика назначения принудительных работ, которые сейчас составляют до 8% случаев, должна расшириться с 2026 года, когда данный вид наказания станет отдельным.

Первый замдиректора ФССП Ольга Помигалова поддержала эту инициативу. Она пояснила, что исправительные работы назначаются лицам, имеющим официальное трудоустройство. В противном случае суд может направить на принудительные работы тех, кто сознательно не трудоустраивается или скрывает доходы.

В I квартале 2026 года доля принудительных работ увеличилась до 13% по сравнению с 8,5% годом ранее. Одновременно предпринимаются и другие шаги: сформирован реестр неплательщиков, включающий более 300 тыс. человек, в регионах открываются специализированные подразделения, а приставы активно взаимодействуют с центрами занятости.

Ранее в Госдуме обсуждали перспективу введения «премии за верность» для российских отцов. Среди прочих мотивирующих к семейной жизни идей, озвученных на круглом столе, медиаменеджер Иван Бакуров предложил выплачивать мужчинам по миллиону рублей в год при условии, что они не развелись и не вступили в новый брак. Он обозначил это как политику «одного отца, одной семьи».