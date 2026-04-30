Посольству РФ в Париже разрешили посетить задержанную Анну Новикову

Посольству России во Франции удалось добиться повторного разрешения на посещение задержанной создательницы SOS Donbass Анны Новиковой. Дипломаты, как рассказал РИА «Новости» посол России во Франции Алексей Мешков, пытаются добиться пересмотра условий её содержания.

Российская сторона получила разрешение на повторное посещение задержанной и параллельно продолжает добиваться пересмотра решения французских властей о мере её содержания. По словам Мешкова, в ходе контактов с Новиковой жалоб на условия пребывания в заключении не поступало.

«Но сами понимаете, что как бы ни говорили, что не жалуются, что условия содержания нормальные, но в тюрьме не могут быть нормальные условия. Тюрьма есть тюрьма», — отметил он.

Напомним, в ноябре 2025 года французские спецслужбы задержали участников гуманитарной ассоциации SOS Donbass, включая гражданку России Анну Новикову. Им предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России якобы под прикрытием помощи жителям Донбасса. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала освободить Новикову, отметив, что у неё есть как гражданство РФ, так и паспорт Франции.