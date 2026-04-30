Пустые полки в магазинах фиксируют в Великобритании. Проблема связана с решениями в энергетике, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он сослался на публикации британских СМИ и оценил ситуацию в соцсети Х.

«Издание Independent предупреждает о пустых полках супермаркетов в Великобритании — как раз в тот момент, когда энергетический кризис надвигается точно по расписанию, а следующий шок в Великобритании ожидается через две недели. Неправильные решения Стармера в энергетической сфере привели к пустым полкам», — написал Дмитриев.

По его словам, сообщения о возможном дефиците появляются на фоне нарастающего давления в энергетическом секторе. Он указал, что ожидания нового кризисного этапа уже обозначены в британской прессе.

Ранее в Великобритании начали готовиться к возможному дефициту продуктов на фоне напряжённой ситуации на Ближнем Востоке. Власти рассматривали сценарии перебоев с поставками углекислого газа, который используют в пищевой промышленности. Речь шла о рисках для производства мяса, хлебобулочных изделий и напитков. В отдельных расчётах допускали снижение запасов CO2 до 18% от текущего уровня. Для стабилизации ситуации обсуждали меры по увеличению производства и возможную финансовую поддержку поставщиков.