Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 04:38

В Бурятии предотвращено хищение 30 миллионов рублей у локомотивного завода

Обложка © Telegram / Полиция Бурятии

Попытку хищения свыше 30 млн рублей выявили на локомотиворемонтном заводе, инцидент произошёл в Улан-Удэ, сообщили в МВД по Республике Бурятия. По данным ведомства, фигуранты оформили фиктивные документы о выполнении работ.

МВД раскрыло схему хищения более 30 млн рублей по контракту в Бурятии. Видео © Telegram / Полиция Бурятии

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия пресекли деятельность организованной группы, намеревавшейся путём мошенничества похитить чуть более 30 млн рублей у локомотивовагоноремонтного завода», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что контракт между предприятием и подрядчиком заключили на сумму более 85 млн рублей. Он предусматривал ремонт и сборку почти трёх тысяч комплектующих. По данным полиции, фактически выполнили менее двух тысяч работ на сумму около 55 млн рублей.

После этого, как считают следователи, представители подрядчика внесли в документы недостоверные сведения о полном выполнении обязательств. Они указали объёмы, соответствующие условиям договора, чтобы получить оставшуюся часть средств. В схеме, по версии правоохранителей, участвовал и представитель предприятия. При его содействии участники группы получили более 7 млн рублей. Ещё около 23 млн рублей им перечислить не успели.

Подозреваемых задержали при поддержке Росгвардии. Во время обысков изъяли документы, средства связи и имущество, в том числе автомобили. Следствие планирует наложить на них арест для возмещения ущерба. Уголовное дело возбудили по статьям о покушении на мошенничество и мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.

В Санкт-Петербурге арестовали главу центра при ДОСААФ за хищение 98,7 млн рублей

Ранее в Москве предъявили обвинение бывшему заместителю директора концерна «Калашников» Сергею Белякову. Следствие считает, что он причастен к хищению более 213 млн рублей при поставках экипировки в рамках гособоронзаказа. По данным источников, по делу уже допросили ключевых свидетелей и назначили экспертизы. Сам фигурант вину не признал и заявил, что сделка была обоснованной. Суд ранее продлил срок его ареста, расследование близится к завершению.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar