В Бурятии предотвращено хищение 30 миллионов рублей у локомотивного завода

Попытку хищения свыше 30 млн рублей выявили на локомотиворемонтном заводе, инцидент произошёл в Улан-Удэ, сообщили в МВД по Республике Бурятия. По данным ведомства, фигуранты оформили фиктивные документы о выполнении работ.

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия пресекли деятельность организованной группы, намеревавшейся путём мошенничества похитить чуть более 30 млн рублей у локомотивовагоноремонтного завода», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что контракт между предприятием и подрядчиком заключили на сумму более 85 млн рублей. Он предусматривал ремонт и сборку почти трёх тысяч комплектующих. По данным полиции, фактически выполнили менее двух тысяч работ на сумму около 55 млн рублей.

После этого, как считают следователи, представители подрядчика внесли в документы недостоверные сведения о полном выполнении обязательств. Они указали объёмы, соответствующие условиям договора, чтобы получить оставшуюся часть средств. В схеме, по версии правоохранителей, участвовал и представитель предприятия. При его содействии участники группы получили более 7 млн рублей. Ещё около 23 млн рублей им перечислить не успели.











Подозреваемых задержали при поддержке Росгвардии. Во время обысков изъяли документы, средства связи и имущество, в том числе автомобили. Следствие планирует наложить на них арест для возмещения ущерба. Уголовное дело возбудили по статьям о покушении на мошенничество и мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.

Ранее в Москве предъявили обвинение бывшему заместителю директора концерна «Калашников» Сергею Белякову. Следствие считает, что он причастен к хищению более 213 млн рублей при поставках экипировки в рамках гособоронзаказа. По данным источников, по делу уже допросили ключевых свидетелей и назначили экспертизы. Сам фигурант вину не признал и заявил, что сделка была обоснованной. Суд ранее продлил срок его ареста, расследование близится к завершению.