В небе над двумя городами и 11 районами Воронежской области сбили 43 БПЛА

Минувшим вечером и ночью в небе над двумя городами и 11 районами Воронежской области расчёты противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 43 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее над Дзержинском Нижегородской области раздалось около пяти взрывов. Российская ПВО уничтожала воздушные цели. По словам местных жителей, было слышно 3-5 взрывов в разных частях города. Также они наблюдали вспышки в небе. Точной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.