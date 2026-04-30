Стоимость фьючерсов марки нефти Brent превысила $124 за баррель

Нефть марки Brent на торгах поднялась выше отметки в 124 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи Intercontinental Exchange (ICE).

В 07:13 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent демонстрировали рост на 5,48% относительно предыдущего закрытия и достигали 124,5 доллара за баррель. Одновременно с этим наблюдалось удорожание нефти WTI. Контракты прибавили 2,83% и торговались на уровне около 109,9 доллара за баррель.

Напомним, котировки марки нефти Brent к 22:30 29 апреля увеличивались на 7,88% и достигли $120,03 за баррель. Спустя несколько минут, к 22:37 мск, рост немного замедлился: стоимость находилась на уровне $119,95 за баррель, что соответствовало прибавке в 7,81%. Достижение отметки в $120 произошло впервые с 17 июня 2022 года. Фьючерсы на WTI в то же время торговались по $108,07 за баррель.