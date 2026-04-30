Нефть Brent достигла уровня выше $120 за баррель впервые за четыре года

Цена фьючерса на нефть Brent с июльской поставкой 2026 года на бирже Intercontinental Exchange (ICE) в ходе торгов преодолела отметку $120 за баррель. Это произошло впервые с 17 июня 2022 года. Это следует из данных биржи.

К 22:32 по московскому времени котировки Brent увеличивались на 7,88% и достигали $120,03 за баррель. Спустя несколько минут, к 22:37 мск, рост немного замедлился: стоимость находилась на уровне $119,95 за баррель, что соответствовало прибавке в 7,81%. Одновременно дорожала и нефть WTI. Фьючерс на июнь 2026 года к 22:37 мск поднимался на 8,15% и торговался по $108,07 за баррель.

А ранее Объединённые Арабские Эмираты уведомили о своём решении покинуть ряды ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Предполагается, что уход столь значимого игрока на нефтяном рынке способен спровоцировать нестабильность и снизить возможности альянса по контролю над ценами. Среди факторов, повлиявших на это решение, отмечается разочарование ОАЭ в недостаточной поддержке со стороны арабских партнёров в период иранских атак. Американский президент Дональд Трамп заявил, что решение Эмиратов сможет спровоцировать падение цен на топливо на глобальных рынках.