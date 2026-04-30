За ночь расчёты ПВО уничтожили 189 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 189 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской и Рязанской областями. БПЛА также ликвидировали над Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями.

Минувшим вечером и ночью в небе над двумя городами и 11 районами Воронежской области расчёты противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 43 беспилотника Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.