Украинские войска всё чаще отказываются от применения тяжёлой зарубежной техники на линии боевого соприкосновения из-за российских беспилотников. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По словам Алаудинова, такая ситуация наблюдается и в Сумской области. Он отметил, что атаки российских дронов серьезно осложнили использование дорогостоящих машин иностранного производства. Командир «Ахмата» заявил, что западные образцы вооружения, включая Leopard, Abrams, HIMARS и «Железный купол», оказались переоценены. По его мнению, вокруг этой техники долгое время создавался искусственный образ абсолютного превосходства.

Он подчеркнул, что речь идёт о дорогих и технологичных системах, однако в условиях современного конфликта они не дают гарантированной защиты от ударов беспилотников. За время спецоперации российские силы поражали практически все виды зарубежного вооружения, которые поставлялись Киеву. Теперь украинская сторона и её союзники вынуждены менять подход к оснащению подразделений. Особое внимание уделяется пересмотру роли тяжелых машин на поле боя.

«Если танк, который стоит несколько миллионов долларов, его может сжечь FPV, которая стоит каких-то 500 долларов, понятное дело, что они будут вынуждены полностью пересмотреть эту концепцию», — сказал он.

Ранее российский Т-72 поставили на первое место в рейтинге основных боевых танков. Эксперты сравнивали машины по нескольким параметрам, включая защищённость, живучесть, дальность хода и способность продолжать бой без дополнительного снабжения.