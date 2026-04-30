Педагог совратил школьницу и пообещал ей высокие оценки

В Великобритании суд признал виновным 52-летнего преподавателя Кларка Иствуда, у которого были отношения со школьницей. Мужчину обвинили в совращении и неподобающем поведении по отношению к ученице. Об этом сообщило издание Daily Star.

Роман между педагогом и школьницей начался во время его работы в учебном заведении. Позже между ними произошёл секс прямо в период экзаменов девушки. Преподаватель убеждал ученицу заниматься с ним интимом, обещая взамен хорошие отметки. После одного из таких эпизодов он отвёз несовершеннолетнюю в аптеку за средствами экстренной контрацепции.

Спустя некоторое время школьница рассказала о происходящем своим родителям. После этого руководство учреждения уволило Иствуда. Во время разбирательства мужчина признал вину. Суд учёл это при вынесении решения. В итоге британца приговорили к году условного лишения свободы. Кроме того, его внесли в реестр сексуальных преступников.

Ранее похожий скандал произошёл в американском штате Аризона, где под следствие попала 22-летняя преподавательница. Женщину обвинили в совращении 15-летнего ученика. Первый инцидент произошёл дома у преподавательницы. После этого подростку пришлось самостоятельно покупать средства экстренной контрацепции.