В Приморье осудили медработника частной клиники после смерти пациента на МРТ

В Приморском крае сотрудницу частной клиники обвинили в смерти 87-летнего мужчины после процедуры МРТ. У пациента был установлен кардиостимулятор. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Трагедия произошла в июле 2025 года в Артёме. Во время обследования пожилому мужчине провели магнитно-резонансную томографию, хотя наличие кардиостимулятора считается серьёзным противопоказанием для такой процедуры. Следствие считает, что сотрудница медучреждения не выполнила обязательные меры предосторожности перед обследованием. В частности, она не уточнила состояние пациента и не проверила документы на имплантированное устройство.

«Несмотря на наличие явных рисков, медработник не приняла необходимых мер безопасности: не провела надлежащий опрос пациента, не проверила документы на имплантированное устройство и не отказала в проведении исследования», — говорится в сообщении.

По версии следствия, воздействие магнитного поля нарушило работу кардиостимулятора. После этого у пациента развилась острая сердечно-сосудистая недостаточность. Спасти 87-летнего мужчину не удалось — он скончался.

На сотрудницу клиники возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Материалы уже переданы в Артёмовский городской суд.

Ранее в Великобритании широкий резонанс вызвал скандал вокруг медсестры хосписа Святого Петра и Святого Джеймса в Льюисе. Сотрудницу учреждения уволили после ряда грубых нарушений при работе с тяжелобольными пациентами. Во время разбирательства выяснилось, что Наоми Батчер обсуждала с коллегами смерть одного из пациентов и заявляла, что заключила «пари» на то, что он не переживет Рождество.