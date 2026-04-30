Чиновник скончался перед приездом невесты из-за приёма таблеток для потенции

В индийском штате Харьяна 29-летнего чиновника нашли мертвым в собственной квартире. Следствие предполагает, что причиной смерти мог стать приём большого количества препаратов для повышения потенции. Об этом сообщило издание The Times of India.

Тело мужчины обнаружили утром 23 апреля в городе Гургаон, сообщает The Times of India. Чиновник приехал туда из Нагпура и занимал руководящую должность в государственной организации. Обычно он ездил на работу вместе с коллегами, жившими неподалеку. Однако в тот день индиец не вышел на связь и не пришёл на встречу.

Сотрудники пытались дозвониться до приятеля, но безуспешно. Дверь квартиры тоже никто не открывал. Родственники мужчины также несколько часов не могли с ним связаться. После этого коллеги обратились в полицию. Правоохранители вскрыли квартиру и обнаружили чиновника без признаков жизни на кровати. По данным следствия, в помещении не нашли следов борьбы, беспорядка или проникновения посторонних.

Предварительно, у мужчины мог случиться инфаркт после приема слишком большой дозы препаратов для потенции. Известно, что недавно он обручился и ждал приезда своей невесты.

