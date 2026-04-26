Мужчина попал в реанимацию после увеличения пениса «уколами красоты»

В Исландии 50-летний мужчина решился на увеличение полового органа при помощи «уколов красоты», но всё закончилось длительным лечением, потерей потенции и едва ли не ампутацией. Об этом сообщает Dangerous Minds.

Пожилой мужчина обратился в одну из клиник, которая специализировалась на инъекциях. Пациенту вкололи гиалуроновую кислоту, что создавало эффект объёма в «нужном месте». Однако через месяц начались проблемы. Мужчина почувствовал боль в области паха, а общий вид его «достоинства» стал менее привлекательным. Он обратился в ту же клинику. Там детородный орган осмотрели и признали, что, видимо, не всё идёт гладко, и предложили «растворить» гиалурон введением специального вещества.

Но это не помогло, орган начал стремительно отекать, синеть, потерял чувствительность. В итоге мужчина попал в реанимацию с высокой температурой и в предобморочном состоянии. Врачи диагностировали инфекцию, которая могла попасть вместе с гиалуроном. Проводить операцию на органе было опасно, тем более что филлер плотно «засел» в крайней плоти. Медики прописали пациенту серию специальных инъекций. Сейчас мужчина собирается судиться с клиникой, которая обещала ему половые подвиги, но не предупредила об опасных последствиях для здоровья.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в пятёрку стран мира, где пациентки чаще всего подают в суд на пластических хирургов из-за неудачной операции по увеличению груди. На долю России приходится 9% таких исков. Больше только во Франции (27%), США (15%), Бразилии (8%) и Австралии (12%).