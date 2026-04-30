

30 апреля, 05:56

Масштабный удар отражён: Над территорией России ночью сбили почти 200 украинских дронов

ПВО за ночь уничтожила 189 беспилотников над 14 регионами РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны отразили массированный налёт беспилотных летательных аппаратов. В небе над территорией страны было перехвачено и ликвидировано 189 устройств самолётного типа.

Под удар попали 14 субъектов: Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская и Воронежская области. Также инциденты зафиксированы в Курском, Липецком, Нижегородском и Ростовском регионах.

Средства защиты сработали и в центральной части страны. Отражение налёта проводилось над Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, а также Ульяновской областями.

Военное ведомство подчеркивает эффективность работы дежурных расчётов ПВО. Несмотря на большое количество целей, все они были своевременно обнаружены и нейтрализованы.

На данный момент информация о разрушениях на земле или пострадавших уточняется местными администрациями. В профильных ведомствах продолжается оценка последствий произошедшего налета.

Ранее над Дзержинском Нижегородской области раздалось около пяти взрывов. Российская ПВО уничтожала воздушные цели. По словам местных жителей, было слышно 3-5 взрывов в разных частях города. Также они наблюдали вспышки в небе. Точной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Оксана Попова
